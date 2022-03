Die bundesweit bekannte Lohrer Karfreitagsprozession findet coronabedingt auch in diesem Jahr als Stationenweg statt. Das hat Lohrs Pfarrer Sven Johannsen am vergangenen Montag mitgeteilt. Im Vorfeld seien die Obleute der Stationen angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten worden. Von diesen seien unterschiedliche Reaktionen gekommen. Mehrheitlich sei gefragt worden, ob es im Augenblick sinnvoll sei, zu einer Prozession einzuladen, während derer möglicherweise wieder tausende Menschen am Seitenrand stehen.

Bewährtes Konzept

Im Februar habe es noch Grund zu Hoffnung auf eine schnell sinkende Inzidenz gegeben. Das stelle sich im Augenblick jedoch anders dar. Selbstverständlich könne die Prozession nur stattfinden, wenn alle Stationen mitgetragen werden, erklärte der Pfarrer. Daher werde auf das bestehende Konzept zurückgegriffen und die Stationen in Kirchen und öffentlichen Räumen aufgestellt.

Begleitheft mit Gedanken

"Es wird eine neue Aufteilung erstellt, so dass in den Gemeinden nicht die Figuren vom vergangenen Jahr stehen werden", sagte Johannsen. Es werde erneut ein Begleitheft mit Gedanken und Impulsen für die Betrachtung geben.

Mit Hilfe von Technischem Hilfswerk (THW) und Rotem Kreuz sollen die Stationen am Samstag, 2. April, in die Gemeinden kommen und dort bis zum Samstag vor Ostern, 16. April, stehen. In den Gemeinden werden zudem wieder Andachten und Meditationen zu den Figuren angeboten. pow