Nach dem Verbot von Kampfkünsten der Pandemie wegen, haben sich die Okinawa-Karate-Vereine beziehungsweise -Abteilungen in Neuses, Pretzfeld, Effeltrich, Reuth, Poxdorf und Weilersbach entschlossen, das Video-Online-Training wieder intensiver und über die ganze Woche zu gewohnten Trainingszeiten anzubieten.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene üben gemeinsam per Videoübertragung unter Anleitung der geprüften Karate-Meister des Bayerischen Karate-Bundes und Deutschen Karate-Verbandes. Und das funktioniert hervorragend. Die Teilnehmerzahlen sind so hoch wie in den Turnhallen.

"Wir haben keinen Mitgliederschwund, sondern sogar Neuanmeldungen. Es ist geplant dieses Training auch nach der Pandemie als zusätzliches kostenloses Angebot einzuführen", sagt Karate-Lehrer Helmut Stadelmann. Dies sei eine gute Möglichkeit, um fit zu bleiben. Die Trainer seien mit dem notwendigen technischen Equipment ausgestattet. Initiator ist Thorsten Lehmann.