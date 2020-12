Das Training der Kinder beim Shotokan-Karate-Zentrum Forchheim genießt einen hohen Stellenwert. Das zeigt schon der Umstand, dass sich mit Jutta Zimmermann, Georg Sendner und Hans Rosemann gleich drei Trainer um die Kleinsten kümmern.

Um nun in diesen Zeiten des Lockdowns und der damit verbundenen Schließung des Dojos in Hausen den Kontakt und den Spaß am Sport für die Kinder nicht abreißen zu lassen, hat Hans Rosemann ein Onlinetraining eingerichtet und trainiert jeden Mittwoch mit den sogenannten "Cyber Karate Kids".

Über eine Software werden die Teilnehmer eingeladen und sobald alle vollzählig sind, ist dann für die Teilnehmer nur noch der Trainer auf dem Monitor zu sehen. Der Trainer hingegen sieht alle Trainierenden auf seinem Bildschirm und kann dann korrigieren.

Dass es den Kindern offensichtlich Spaß macht, zeigt eine regelmäßige Teilnehmerzahl von zehn bis zwölf Kindern. Auf diese Weise versuchen die Forchheimer Karatekas den Faden zu ihren Sportlern nicht abreißen zu lassen. red