Kaplan Löffler wünscht sich Rückmeldungen der Gläubigen

Der neue Kaplan Tobias Löffler wurde am Sonntag in den Herzogenauracher katholischen Kirchen den Gläubigen vorgestellt.

Mit der Formulierung "Man stellt Gäste vor" führte Stadtpfarrer Helmut Hetzel Tobias Löffler in der Herzogenauracher St.-Otto-Kirche ein und fügte hinzu: "Er gehört seit Dienstag zu uns." Er wünschte Löffler in den nächsten zwei Jahren viele Erfahrungen und Begegnungen in Offenheit. "Begrüßen wir ihn hier ganz herzlich im Namen der Pfarrei St. Otto und des Seelsorgebereichs", so Hetzel.

Seine erste Stelle als Kaplan bedeutet für Löffler fast schon ein Heimspiel, denn er sei mit dem Fahrrad lediglich 16 Minuten von seiner Heimatpfarrei St. Xystus in Büchenbach entfernt.

Löffler möchte während seiner Zeit in Herzogenaurach an den Glaubenserfahrungen der Gläubigen teilhaben, aber auch seine eigene Glaubenserfahrung weitergeben. Dazu benötige er auch Feedback, denn jegliche Art von Rückmeldung decke die Wahrheit auf. Feedback helfe auch, an sich selbst zu arbeiten, besser zu werden.

"Ich bin gespannt, was ich in den nächsten zwei Jahren als Feedback erhalte", sagte Löffler. Und Bezug nehmend auf den Evangeliumstext: "Hauptsache ist: Vielfältigkeit geschieht nach Matthäus mit dem Herzen!"