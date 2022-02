Das KAB-Bildungswerk Bamberg lädt für Freitag, 18. Februar, um 19 Uhr zu der kostenlosen Online-Veranstaltung unter dem Titel "Nachhaltigkeit in der Geldanlage - Kapitalanlage mit gutem Gewissen" ein. Das geht aus einer Pressemitteilung des KAB-Bildungswerks hervor. Kriterien, nach denen eine Geldanlage klassisch beurteilt wird, betreffen nicht nur die Rendite, sondern auch das Risiko und die Verfügbarkeit.

Um Anleger zu schützen, gibt es inzwischen Verordnungen der Europäischen Union, die Anbieter dazu verpflichten, konkrete nachhaltigkeitsbezogene Informationen offenzulegen. An einem EU-Ecolabel für Finanzprodukte wird aktuell gearbeitet.

Der Vortrag will konkret aufzeigen, was "Green-Washing" in der Geldanlage bedeutet, und Kriterien aufzeigen, woran unseriöse Angebote zu erkennen sind.

Der Referent ist Arthur Wilm, anerkannter Trainer für Verbraucherbildung bei Finanzen und Versicherungen.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0951/9169112, per E-Mail an kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder auf der Internetseite https://www.kab-bamberg.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen.html. red