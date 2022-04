Auf Einladung des Direktors des Parkwohnstifts, Wolfgang Hilleprandt, und der stellvertretenden Direktorin, Katharina Benkert, fanden sich vergangene Woche 40 Neubürgerinnen und Neubürger im Terrassen-Cafe des Parkwohnstifts ein. Er hieß sie "als Kapitän dieses Schiffes" willkommen und spielte damit auf die Form des Gebäudekomplexes an. Bei einer Führung lernten die Interessierten die Räumlichkeiten, die Außenanlage, sowie Serviceleistungen kennen. Hilleprandt berichtete von Betreuungs- und Präventionsangeboten, dem hauseigenen ambulanten Pflegedienst und der stationären Pflege. Katharina Benkert lud zu einem Probewohnen ein und wies auf den Tag der offenen Tür am 7. Mai 2022 hin. Zuletzt ging Hilleprandt auf das neugestaltete Terrassen-Cafe ein, das auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. Die hauseigene Konditorei kreiert Torten und Feingebäck auch für Festlichkeiten oder zum Mitnehmen. Die Neubürgerinnen und -bürger fanden es ein rundum gelungenes Treffen, das sie auch zum besser Kennenlernen nutzen. Das nächste Treffen findet am Donnerstag, den 19. Mai 2022 im Hotel Frankenland statt. Um 18 Uhr gibt es eine Führung durchs Hotel, um 19 Uhr beginnt der Neubürgerstammtisch. Oberbürgermeister Dirk Vogel ist zu Gast. Themenschwerpunkt ist die Landesgartenschau. Bei Interesse wird um Anmeldung gebeten unter Anita.Schmitt@ascordis.de. red