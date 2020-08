Kapellenfriedhof: Stadträtin beim Helfereinsatz dabei

Beim Einsatz der freiwilligen Helfer auf dem Kapellenfriedhof konnte Organisationsleiter Werner Eberth wegen der Urlaubszeit nur sechs Helfer begrüßen. Die Helferschar zeigte sich erfreut, dass Stadträtin Martina Greubel mit dabei war. Gepflegt wurden die Gräber an der Südmauer im neueren Teil des Kapellenfriedhofs, wobei ein Passant lobte, dass er die Grabstätten noch nie so gepflegt gesehen habe. Sogar das Unkraut am Weg sei entfernt worden. Eine Sonderaktion war die Entfernung von Efeu an der Südmauer. Der nächste Einsatz findet am Donnerstag, 20. August, statt, wiederum am Vormittag. Foto: Werner Eberth