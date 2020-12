Einen Ausreißer der etwas anderen Art mussten Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt in der Nacht von Montag auf Dienstag in ihre Obhut nehmen. Im Bereich Hauptstraße/Baiersdorfer Straße in Röttenbach saß ein hellbraunes Hauskaninchen auf dem Gehweg. Nach kurzer Flucht und vollem Einsatz der tierlieben Beamtin ergab sich das Kaninchen seinem Schicksal und ließ sich widerstandslos hochnehmen, teilt die Polizei mit. Obwohl es keinen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung vorweisen konnte, wurde in diesem Fall von einer Anzeige abgesehen. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Höchstadt unter Telefon 09193/63940 zu melden. pol