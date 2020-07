Kandidaten gesucht

Im Oktober findet wieder die Neuwahl des Jugendparlamentes statt. So sind in der Woche vom 26. bis 30. Oktober etwa 6600 Jugendliche aufgerufen, ihr neues Parlament zu wählen. Ab sofort können sich Erlanger Jugendliche als Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen lassen. Voraussetzung ist, dass sie zum Wahlzeitpunkt zwischen 12 und 18 Jahre alt sind und ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten in Erlangen haben. Alle Wahlberechtigten erhalten dieser Tage dazu von Oberbürgermeister Florian Janik einen Brief. Bis 25. September können sich interessierte Jugendliche aufstellen lassen. Die Wahl wird dieses Jahr, im Gegensatz zu den letzten Wahlen, in anderer Form durchgeführt. Wurde bei den letzten Jahren in Wahllokalen die Stimme abgegeben - in Schulen, im Rathaus, in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings - wird die Wahl heuer ausschließlich online durchgeführt. Grund hierfür ist die Corona-Situation. "Die Corona-Pandemie stellt uns alle seit Monaten vor Herausforderungen, es gibt immer noch Einschränkungen. Mit diesen müssen wir nun mal umgehen. Die Onlinewahl ist der Ersatz für das bisherige Wahlverfahren, es wird daher im Gegensatz zu früher keine Wahllokale in den Schulen geben. Dem Jugendparlament danke ich für die Nachsicht, dass wir heuer so wählen lassen", schreibt der Oberbürgermeister. Mehr Informationen gibt es im Internet

unter www.erlangen.de/jugendparlamentswahl.