Kanalsanierung in Staffelbach beendet

Im Oberhaider Ortsteil Staffelbach wurden die Kanalsanierungsarbeiten in der Siedlung nun abgeschlossen. In den letzten Monaten waren neben den schadhaften Abwasserkanälen auch die Wasserleitungen und die Asphaltdecke der Straße erneuert sowie Leerrohre für Highspeed-Internet verlegt worden, teilt die Gemeinde mit. Auch die Straßenbeleuchtung wurde auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Infrastruktur in der Siedlung sei damit für die nächsten Jahrzehnte gesichert. Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen beliefen sich auf rund 880 000 Euro.

Die Baumaßnahme, die letztes Jahr im Mai begann, sollte bereits nach sieben Monaten Bauzeit bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Während die Bauarbeiten für die Erneuerung von etwa 150 Metern Abwasserkanälen und 22 Abwasserhausanschlüssen noch nach Zeitplan verliefen, musste mit den Wasserleitungsbauarbeiten aufgrund von Lieferverzögerungen etwa fünf Wochen später begonnen werden.

Darüber hinaus wurde im Zuge der Maßnahme festgestellt, dass die alte Wasserleitung in einem weitaus größeren Bereich sanierungsbedürftig ist, so dass nicht wie ursprünglich geplant nur rund 200 Meter ausgetauscht werden mussten, sondern die gesamten 450 Meter von der Haßfurter Straße bis zur Röthenstraße sowie alle Trinkwasseranschlussleitungen. Weiterhin wurden neue LED-Straßenleuchten eingebaut.

Somit konnte die Gesamtfertigstellung nicht mehr in 2019 erfolgen. Man hatte sich daher entschieden, die Baustelle für die Anlieger "winterfest" zu machen und die Asphaltarbeiten erst 2020 zu beginnen und abzuschließen. In diesem Zusammenhang wurde auch gleich die Asphaltdecke der Flößerstraße komplett mit erneuert. Somit wurden insgesamt über 3000 Quadratmeter Asphalt erneuert.

Bürgermeister Carsten Joneitis zeigte sich erfreut, dass nach der Komplettsanierung der Gemeindestraße Hirtenstraße auch die Gemeindestraße Siedlung nun auf dem neuesten Stand der Technik sei. Nach der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung sei die Komplettsanierung der Gemeindestraße ein finanzieller Kraftakt für die Gemeinde gewesen.

In den nächsten Jahren stehen noch weitere Sanierungsabschnitte an, die je nach Haushaltslage sukzessive abgearbeitet werden sollen. red