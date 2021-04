Die Sanierungsarbeiten am Kanal im Bad Kissinger Stadtteil Albertshausen beginnen am Montag, 26. April, wie die Stadt Bad Kissingen in einer Presseinformation mitteilt. "Bei den regelmäßigen Kanaluntersuchungen hatten sich dort Schäden im Kanalbestand gezeigt. Bei einzelnen Kanälen wurde starkes Eindringen von Fremdwasser festgestellt", heißt es in der Pressemeldung weiter. Um größere Schäden zu vermeiden, werden diese porösen Kanäle ab nächste Woche im Schlauchliner-Verfahren saniert.

Als erster Schritt werden in den nächsten 14 Tagen Fräsarbeiten an den Kanälen erledigt. Für die Arbeiten muss ein Spezialfahrzeug direkt oberhalb des Kanalschachtes platziert werden; dadurch sind kurzfristige Verkehrsbehinderungen möglich. Für die direkt betroffenen AnwohnerInnen kann es außerdem zu ungewohnter Geräuschentwicklung in den Abwasserleitungen kommen, so die Stadt weiter. Weitere Beeinträchtigungen seien aber nicht zu erwarten.

Die Kanalsanierungen werden in der St.-Michael-Straße, Albertshausener Straße, Rosenäcker, Valentin-Rathgeber-Straße, Nikolaus-Fey-Straße, Am Embach und der Wittershausener Straße ausgeführt.

Nach Abschluss der Fräsarbeiten könne laut Stadt der Liner eingezogen werden, der die Kanäle dann von der Innenseite abdichten wird. Sobald der Zeitpunkt dieser Hauptsanierung feststeht, werde die Stadt erneut informieren. Die Sanierungsarbeiten werden von der Firma Swietelsky & Faber aus Cadolzburg ausgeführt und vom städtischen Tiefbauamt begleitet. red