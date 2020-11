Aufgrund von Kanalsanierungsarbeiten vom 9. bis voraussichtlich 27. November in der Cyprianstraße und in der Störcherstraße in Herzogenaurach sind diese abschnittsweise von 7 bis 18 Uhr im Zeitraum der Maßnahme auf Höhe der Schachtöffnungen vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das teilt das Bauamt der Stadt mit. Zu einer vollständigen Sperrung kommt es aufgrund der geringen Breite der Straße im Bereich der betroffenen Schachtöffnungen. Abends nach Beendigung der Arbeiten wird die Sperrung jeweils wieder aufgehoben. Tagsüber erfolgt die Umleitung in beiden Fahrtrichtungen über die Straßen Zum Flughafen (ERH 3), Glockengasse und Erlanger Straße. Fußgänger und Radfahrer kommen an den für die Kanalreinigungs- und Inspektionsarbeiten gesperrten Bereichen vorbei. Radfahrer müssen gegebenenfalls absteigen. Die anliegenden Grundstückszufahrten bleiben benutzbar. In beiden Straßen sind zu Beginn der Maßnahme auf beiden Fahrbahnseiten temporäre Halteverbote eingerichtet. Die Stadt bittet um Vorsicht im Baustellenbereich. red