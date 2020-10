Ab sofort bis voraussichtlich Jahresende sind in Herzogenaurach die Theodor-Heuss-Straße und die Pirckheimerstraße aufgrund von Kanalsanierungsarbeiten abschnittsweise auf Höhe der Schachtdeckel halbseitig gesperrt. Die Arbeiten finden lediglich im Bereich von Schachtöffnungen statt, die erforderlichen technischen Gerätschaften müssen in diesen Bereichen positioniert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Bauamts der Stadt.

In beiden Straßen bestehen daher beidseitig temporäre Haltverbote, so dass bereichsweise wenige Parkplätze zur Verfügung stehen.

Grundstücke bleiben zugänglich

Zu einer vollständigen Sperrung kommt es aufgrund der geringen Breite in der Anliegerstraße der Theodor-Heuss-Straße zwischen der Einmündung Kantstraße und Dambachstraße. Die anliegenden Grundstückszufahrten bleiben aber frei, der Fußgängerverkehr wird aufrechterhalten. Radfahrer müssen gegebenenfalls absteigen, so das Bauamt.

Diese Einschränkungen gelten im jeweiligen Bereich immer nur einige Tage. Genauer können die Beeinträchtigungen für den Straßen- und Anliegerverkehr im Vorfeld aber nicht terminiert werden. Die Stadt Herzogenaurach bittet um Vor- und Rücksicht im Baustellenbereich und bedankt sich für das Verständnis für entstehende Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten. red