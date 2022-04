Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Stadt auch heuer wieder zahlreiche Kanalschachtabdeckungen erneuern. Ab Montag, 9. Mai, starten die Arbeiten in Reiterswiesen an 25 Schachtdeckeln, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Geplant ist südlich der Kissinger Straße mit der Ausführung zu beginnen, danach in der Beatrixstraße, St-Laurentius-Straße, Arnshäuser Straße und der Carl-Diem-Straße. Im Anschluss werden die Arbeiten in der Föhrenstraße, Burgstraße und Burgblick fortgesetzt. In den genannten Bereichen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen, heißt es weiter. Seit dem Jahr 2016 wurden 450 Schachtdeckel erneuert. Dadurch wurde nicht nur die Verkehrssicherheit enorm erhöht, sondern auch gleichzeitig die Lärmbelästigung durch klappernde Deckel deutlich verringert. red