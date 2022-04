Das BBV-Bildungswerk bietet am Donnerstag, 7. April, von 19 bis 20 Uhr die Online-Veranstaltung "Zu gut für die Tonne - Wir sagen Lebensmittelverschwendung den Kampf an" an. In der Ukraine hat die Zivilbevölkerung in den stark umkämpften Gebieten kaum noch etwas zu essen. Wir werfen Lebensmittel in die Tonne? ... Nein, damit ist jetzt Schluss! Online-Anmeldung: www.bildung-beratung-bayern.de/?tid=910595, oberfranken@bbv-bildungswerk.de oder unter 0951/96517-0. red