Das Kammerorchester des Nationaltheaters Prag unter Leitung von Petr Vronský mit Franziska Hölscher an der Violine spielt am Mittwoch, 6. April, um 20 Uhr im Europasaal des "Zentrum", Äußere Badstraße 7a in Bayreuth. Zu hören sind Stücke von Mendelssohn Bartholdy, Barber, Dvorák und Mozart. Veranstalter ist die Gesellschaft der Kulturfreunde Bayreuth. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten gibt es an der Theaterkasse. red