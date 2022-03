Bei der Jahresversammlung der Kameraden- und Soldatenvereinigung Wonsees und Umgebung im Gemeindezentrum freute sich der Vorsitzende Roland Kauper, dass in Wonsees das Vereinsleben nicht zum Erliegen kam. So konnten die Jahresversammlung ebenso wie die Kreisversammlung mit Neuwahl der Vorstandschaft abgehalten werden.

Im November wurde eine Gedenkschale zusammen mit Bürgermeister Andreas Pöhner niedergelegt, erinnerte Kauper. Bei seiner Rede bedankte sich der Bürgermeister für die Ausgestaltung des Volkstrauertags bei der Soldatenkameradschaft und der örtlichen Feuerwehr sowie beim Posaunenchor.

Im Jahr 2021 konnte die Kameradschaft das bisher beste Sammelergebnis von 818,50 Euro für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erzielen. Dies würdigte der Geschäftsführer des Volksbundes, Robert Fischer.

Er berichtete über den aktuellen Stand der "Arbeit für den Frieden" des Volksbundes. Für die überaus erfolgreiche Sammlung der Kameradschaft in den Corona-Jahren 2020 und besonders 2021 galt sein Dank den Sammlern und den Spendern in Wonsees und Umgebung. Er freute sich sehr, dass er gleich mehrere Mitglieder der Kameraden- und Soldatenvereinigung jeweils mit der bronzenen Verdienstspange auszeichnen konnte. Für die besonders erfolgreiche Sammeltätigkeit für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurden geehrt: Jürgen Feulner, Martin Hupfer, Frank Löwlein, Leo Schobert und Dieter Schwarz. Für langjährige Vereinstreue wurden ausgezeichnet: Werner Ganzleben und Peter Hübner (jeweils 50 Jahre dabei).

Termine und Grußworte

Für 2022 wurden folgende Termine und Vorhaben bekanntgegeben: 27. April Bezirksversammlung in Himmelkron, 7. Mai Gedenkfeier auf dem Friedhof in Cheb (Eger), 15. Mai Frühjahrskreisversammlung in Wannbach und 13. November Volkstrauertag in Wonsees.

Bürgermeister Andreas Pöhner dankte in seinem Grußwort Roland Kauper und den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement in der Gemeinde. Der Kreisvorsitzende Klaus-Dieter Nitzsche hielt einen zeitgeschichtlichen bis in die Gegenwart reichenden Vortrag. red