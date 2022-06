Auf der Naturbühne Trebgast findet am morgigen Freitag um 20.30 Uhr die Premiere der Komödie "Kalender-Girls" statt.

Zur Handlung: Gewöhnlich zieren den Benefiz-Jahreskalender des Frauenclubs eines beschaulichen Städtchens in England Pflanzenbilder oder Fotos von Brücken. Diese brachten bis jetzt kaum nennenswerte Einnahmen. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Nach dem Tod von Annies geliebtem Mann möchte sie ihm ein ungewöhnliches Denkmal setzen: Gemeinsam mit ihrer Freundin Chris und weiteren in die Jahre gekommenen Gefährtinnen des Frauenclubs möchten sie selbst auf den Seiten des Kalenders glänzen. Die Frauen lassen sich in ihrem Alltag ablichten - vollkommen nackt. Der Kalender schlägt ein wie eine Bombe. Doch für die Frauen ist der ungeahnte Erfolg nicht einfach. Die Clubvorsitzende ist mehr als empört - besonders weil der Erfolg des Kalenders enormen Medienrummel nach sich zieht. Die Freundschaften und Ehen der Frauen werden auf eine harte Probe gestellt.

Das Familienstück wird in diesem Jahr 16 Mal auf der Naturbühne zu sehen sein - letzter Termin ist der 19. August. Tickets für die Premiere und alle anderen Aufführungen gibt es noch an den bekannten Vorverkaufsstellen der Naturbühne in der Region sowie unter www.dienaturbuehne.de. red