Ein Kabelschrank ist im Zeitraum von Mittwoch, 23. bis Mittwoch, 30. März im Ortsteil Dreistelz beschädigt worden. Der graue Verteilerkasten steht am Ortsrand und wurde regelrecht aus dem Sockel gehoben, schreibt die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Bericht. Laut Bayernwerk beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 1500 Euro. Die Polizei Bad Brückenau bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Schadensfall geben können, sich mit der Polizeiinspektion Bad Brückenau, Tel.: 09741/60 60 in Verbindung zu setzen. pol