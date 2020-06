Kabel verlegt, Gehweg saniert

Die Deutsche Telekom wird im Zeitraum vom 29. Juni bis 14. August Kabelverlegungsarbeiten im Bereich des Münnerstädter Marktplatzes über die Salzgasse bis zum Jörgentor durchführen. Im Zuge der Verlegungsarbeiten wird die Stadt Münnerstadt den Gehweg im Bereich des Hafenmarktes bis zum Jörgentor sanieren, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Mit der Ausführung der Maßnahmen wurde die Firma Streck-Eisenmann GmbH & Co. KG in Mellrichstadt, beauftragt. Für die Baumaßnahme ist folgender Zeitplan vorgesehen.

Bereich Marktplatz: Die Arbeiten finden in der Zeit vom 29. Juni bis 10. Juli statt. Die Ausweichbushaltestelle für die Bushaltestelle am Marktplatz ist die Bushaltestelle am Bahnhof.

Salzgasse: Die Arbeiten finden in der Zeit vom 13. bis 24. Juli statt. Für den Zeitraum der Maßnahme ist die Salzgasse für den Straßenverkehr gesperrt, für Fußgänger besteht keine Einschränkung. Für die Anlieger wird der Zugang zu den Anwesen gewährleistet werden. Punktuell kann es zu Einschränkungen kommen.

Hafenmarkt/Jörgentor: Die Arbeiten finden in der Zeit vom 27. Juli bis 14. August statt. Für den Zeitraum der Maßnahme ist die Hafenmarkt/Jörgentor für den Straßenverkehr gesperrt, für Fußgänger besteht keine Einschränkung. Für die Anlieger wird der Zugang zu den Anwesen gewährleistet werden. Punktuell kann es zu Einschränkungen kommen.

Die Umleitungsstrecken für den Straßenverkehr werden rechtzeitig ausgeschildert. Die Müllabfuhr findet wie gewohnt statt.

Detailfragen beantwortet die Firma Streck-Eisenmann GmbH & Co. KG, Tel.: 0172/801 70 65. red