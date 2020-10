Am Samstag, 10. Oktober, findet im Schloss Sassanfahrt ein Kabarettabend mit Roberto Martinez unter dem Titel "Bin i sexy? - Ein Schauspieler packt aus" statt. Roberto Martinez ist ein schwäbisch-spanischer Schauspieler, der in München wohnt. In seinem charmanten und kreativen Comedy-Programm nimmt er sich selbst auf die Schippe und lacht am liebsten über sich selbst. Was macht ein Schauspieler tagsüber? Ist Tantra ein Gymnastikkurs? Warum ist der Pfarrer der paradoxen Kirche mal hü, dann mal wieder hott? Und wieso braucht man so lange, wenn man mit Kindern außer Haus will? Solche Fragen stellen sich der schwäbische Winfried Häberle und seine Freunde und berichten dabei Skurriles und Lustiges. Der Kabarettabend mit Roberto Martinez findet im Schloss Sassanfahrt, Schlossplatz 1, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Um Anmeldung beim Vorsitzenden der Kunst- und Kulturbühne Hirschaid, Robert Schäfer, Telefon 09543/417314, wird gebeten. red