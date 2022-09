Nach der langen Sommerpause geht die Kleinkunstreihe "Aktzente ´21" in Münnerstadt wieder los. Am Samstag, 24. September, sind die Herzensblecher mit ihrem neuen Kabarettabend: "App in die Zukunft!" in der Alten Aula.

Eine Frau, sieben Männer, zwei Klarinetten, sechs Blechbläser, sieben Franken und ein Oberpfälzer - das macht zusammen acht Vollblutmusiker. Die Herzensblecherer sind am Puls der Zeit mit ihrem neuen Programm, in dem die innovativsten Errungenschaften menschlichen Erfindungsgeistes einer gnadenlosen Analyse unterzogen werden. Denn Fortschritt ist nicht aufzuhalten und der digitale Wahnsinn lauert überall, wenn Apps den Alltag bestimmen und sich die Waschmaschine mit dem Toaster vernetzt.

Fragen der Zukunft

Retten wir mit Yoga das Klima? Schaden zu viele Core Skills der heimischen Idylle? Und fördert Superfood wirklich die künstliche Intelligenz? Die Herzensblecher stellen Fragen, wie sie noch nicht gestellt wurden und gehen ihnen trotzdem nach - kabarettistisch, musikalisch, leidenschaftlich.

Beginn ist um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Infos zum Kartenvorverkauf unter Tel. 09733 / 787 482 oder info@muennerstadt.de red