Weil er erheblich zu schnell im Baustellenbereich unterwegs war, ist der Fahrer eines Vans auf der A 3 kontrolliert worden. Dabei wurden auch Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung festgestellt. Der 20 Jahre alte Schüler fiel bereits am Freitag gegen 17 Uhr auf der A 73 von Nürnberg kommend auf, da er flott unterwegs war. Am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen wechselte er auf die A 3 in Richtung Würzburg, gefolgt von einem Videomessfahrzeug der Verkehrspolizei Erlangen. Im Baustellenbereich war er bei erlaubten 80 km/h mit teils über 140 km/h unterwegs und unterschritt mehrfach den Mindestabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen. An der Ausfahrt Erlangen-West als nächste Möglichkeit wurde er angehalten. Auf den Fahrer kommt ein erhebliches Bußgeld wegen der massiven Verkehrsverstöße zu. Im Fahrzeug saßen neben dem Fahrer weitere fünf Mitfahrer. Nachdem Personen aus insgesamt vier verschiedene Hausständen im Fahrzeug waren, werden alle Insassen auch nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.