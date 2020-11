Am Mittwochmorgen stürzte ein 15-jähriger Schüler in der Würzburger Straße mit seinem Fahrrad, weil er sich vermutlich verbremst hatte. Der Junge stieß mit seinem Rad gegen einen Laternenmast und verletzte sich durch den Sturz leicht, weshalb er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Verdächtiger Brief führt zu Rauschgift Am Mittwochvormittag wurde die Polizei über einen verdächtigen Brief im Verteilerzentrum der Post verständigt. Nachdem ein Rauschgiftspürhund anschlug, ordnete die Staatsanwaltschaft Bamberg die Sicherstellung und Öffnung des Briefes an. Darin tauchten knapp drei Gramm Heroin auf. Zudem wurde noch die Wohnung des Briefempfängers durchsucht. Hier fand die Polizei mehrere Rauschgiftutensilien mit Heroinanhaftungen. Der 62-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. 23-Jähriger hatte Rauschgift einstecken Am Donnerstag um 2.15 Uhr kontrollierte die Polizei in der Ludwigstraße einen jungen Mann. Der 23-Jährige wirkte dabei sehr nervös, weshalb er mit zur Polizeidienststelle genommen wurde. Während der Überprüfung einer unbekannten mitgeführten Flüssigkeit schlug diese auf einen Cannabis-Test positiv an. Zudem fanden die Beamten noch eine Tablette, die unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Graffiti-Sprayer geht Trafohäuschen an Am Mittwochnachmittag gegen 15.10 Uhr beobachtete ein Zeuge einen etwa 25-jähriger Mann am Gangolfsweg, wie dieser ein Trafohäuschen mit Graffiti beschmierte. Der etwa 180 cm große Täter mit mittelblonden kurzen Haaren wurde zwar vom Zeugen noch verfolgt, aber am Kunigundendamm aus den Augen verloren. Der zurückgelassene Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Radfahrer hat Glück im Unglück Beim Rechtsabbiegen vom Börstig auf die Kronacher Straße übersah am Mittwochnachmittag ein BMW-Fahrer einen Pedelec-Fahrer und stieß gegen dessen Hinterrad. Der Radfahrer blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst In der Promenadestraße fuhr am Mittwochmorgen eine Mercedes-Fahrerin rückwärts gegen die Stoßstange eines hinter ihr stehenden Nissan. Es entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. pol