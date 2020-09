Burghaslach vor 17 Stunden

Junger Moped-Fahrer sammelt Straftaten

Eine ganze Reihe von Straftaten wird einem 17-jährigen Moped-Fahrer zur Last gelegt, der am Dienstag gegen 20.30 Uhr in Burghaslach von der Polizei kontrolliert wurde. Zunächst stellten die Beamten fe...