Ein besonders dreister Dieb oder eine dreiste Diebin trieb im Zeitraum von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, sein/ihr Unwesen in Nüdlingen. Der/Die klaute einfach einem Jungen dessen Polizei-Elektroauto auf dem elterlichen Wohnanwesen in der Egerlandstraße. Das Polizei-Elektroauto stand unter einem Carport neben einem anderen Elektroauto. Der unbekannte Täter entschied sich wohl bewusst für das Spielzeug des kleinen Jungen, so die Polizei Bad Kissingen in ihrem Bericht.

Ideeller Wert für Polizei-Fan

Der Vater entschloss sich, schnell Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu erstatten. Schließlich geht es bei dem Polizei-Elektroauto auch um den ideellen Wert für den Sohnemann. Das Polizei-Elektroauto hatte einen Wert von circa 250 Euro. Der kleine Junge soll auch ein Fan der Polizei sein.

Mit echtem Polizeiauto getröstet

Deshalb wurde der Familie zumindest als ein kleines Trostpflaster angeboten, die Dienststelle in Bad Kissingen zu besuchen, in einem echten Polizeiauto zu sitzen und Martinshorn und Blaulicht auszuprobieren, so die Polizei.

Nichtsdestotrotz werden Zeugen, denen etwas aufgefallen ist und die Angaben dazu machen können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel. 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. Vielleicht kann man dem Jungen eine kleine Freude machen und ihm helfen, sein Polizeielektroauto wieder aufzufinden, wünscht sich nicht nur die Polizei. pol