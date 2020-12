Aufgrund der Ausgangssperre an Heiligabend wurde in Röttenbach die Junge Mette auf den ersten Feiertag, 25. Dezember, 19 Uhr verschoben und findet in der Lohmühlhalle statt. Die Junge Mette, die bereits vor einem Jahr erfolgreich gestartet ist, wird von einem Team gemeinsam mit Pfarrer Matthias Lorentz vorbereitet. Für den Gottesdienst mit dem Thema "Du bist nicht allein" gelten strenge Hygienemaßnahmen. Dazu sollen sich alle Besucher bei der Pfarrstelle anmelden (Telefon 09195/3489; E-Mail ulrike.lorentz@elkb.de).

Die Gottesdienstangebote sollen bewusst weiter aufrechterhalten werden, schreibt Pfarrerin Ulrike Lorentz, denn gerade an Weihnachten seien viele Menschen einsam und hätten so die Möglichkeit, ein Stück Gemeinschaft zu erfahren. Besonders in diesem Jahr sei das ein großes Problem. Zudem hätten sich die Hygienekonzepte und Schutzmaßnahmen in Gottesdiensten in den letzten Monaten bewährt. red