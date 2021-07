Die Jungen Liberalen haben in Coburg einen Kreisverband gegründet. Darius Grundmann wurde zum Kreisvorsitzenden gewählt. Wie die Jungen Liberalen mitteilen, hat Grundmann drei Stellvertreter: Justus Meixner, Dennis Rudolph und Jakob Wagner. "Wir als Junge Liberale stehen an der Seite der FDP Coburg und werden sie zur kommenden Bundestagswahl mit voller Kraft unterstützen", erklärt Grundmann zuversichtlich. Wer Lust hat, Teil der liberalen Sache zu werden, sei jederzeit willkommen , heißt es in der Pressemitteilung, und könne sich gerne über den Instagram-Account @juliscoburg oder per E-Mail an grundmann@julis.de melden. red