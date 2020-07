Junge Frauen streiten im Bus

Der Fahrer eines Linienbusses hat am Montag gegen 21.30 Uhr die Polizei alarmiert. Laut Mitteilung kam es im Bus zu einem Streit zwischen mehreren jungen Frauen. Polizeistreifen trafen kurz darauf an einer Haltestelle zwei Beteiligte an. Bei einer 17-Jährigen wurden Rötungen und Kratzer im Gesicht festgestellt. Die Jugendliche gab an, im Bus von mehreren jungen Frauen zunächst beleidigt und dann geschlagen worden zu sein. Die Schläger selbst wurden an der Haltestelle nicht angetroffen. Die Gesuchten stellten sich selbst bei der Polizei. Die beiden Schwestern im Alter von 16 und 23 Jahren wiesen jegliche Anschuldigungen von sich. Die Erlanger Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts aufgenommen. Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls im Bus werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09131/760114 in Verbindung zu setzen.