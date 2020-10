"Leinen los!" Unter diesem Motto steht die Firmvorbereitung der 43 jungen Christen in der Pfarreiengemeinschaft Maintal - Heilige Länder.

Wegen Corona ist auch in der Firmvorbereitung in diesem Jahr alles anders. Sämtliche Aktionen und die Vorstellungsgottesdienste konnten nicht stattfinden, wie aus einer Mitteilung der Pfarrgemeinde hervorgeht.

Umso schöner war es am Sonntag, als sich nachmittags die Firmlinge mit ihren Familien und Paten auf dem Hünenhügel bei Schönbach trafen, um einen Jugendgottesdienst mit Diakon Joachim Stapf und Gemeindereferent Matthias Vetter im Freien zu feiern. Musikalisch wurde der Gottesdienst von Musikern des Musikvereins "Harmonie" Ebelsbach begleitet, wobei drei Musiker selbst Firmlinge sind.

Jeder Firmling hatte zur Vorbereitung die Aufgabe, eine persönliche Herz- und eine Löffelliste zu schreiben. Auf die Löffelliste sollten all die Dinge drauf, die man im Leben für sich erreichen möchte (etwa eigene Familie, toller Sportwagen, Pilotenschein, höchsten Berg der Welt besteigen ...), und auf die Herzliste sollte drauf, was man für andere in dieser Welt bewegen möchte: Was für Spuren will man hinterlassen (zum Beispiel sich für die Umwelt einsetzen, sich um Integration von sozialen Außenseitern bemühen, sich ehrenamtlich engagieren ...)?

Von jeder der sechs Firmvorbereitungsgruppen wurde eine Liste vorgestellt. So hatte Julia Meyer aus Steinbach den Punkt "für den Weltfrieden einsetzen" auf ihrer Herzliste, und Bastian Marggraff aus Ebelsbach hatte auf seiner Löffelliste "einen guten Schulabschluss und einen Job, der mir Spaß macht". Alle Listen wurden während des Gottesdienstes von den Firmlingen an einen Gasluftballon gebunden und mit dem gemeinsam gerufenen Startsignal "Leinen los!" in den Himmel geschickt.

Der Herbstwind zeigte sein ganzes Können und hat die Luftballons ganz unterschiedlich davongetragen. Einige sind zielstrebig in die Höhe und waren ganz schnell weg. Andere haben sich erst sehr langsam auf den Weg gemacht. Einige blieben in nahen Bäumen hängen und haben einen Extra-Windstoß gebraucht. Es gab auch welche, die auf einmal die Richtung geändert haben. Ein tolles Bild, das alle Gottesdienstteilnehmer beeindruckt hat, hieß es.

Viele Familien brachten ihre Picknickdecken und eigene Verpflegung mit, um im Anschluss an den Gottesdienst noch gemeinsam, aber mit dem coronabedingt notwendigen Abstand die Sonnenstrahlen zu genießen.

"Gottesdienste sollen Gemeinschaft schaffen - und das ist bei diesem Freiluftgottesdienst an diesem besonderen Ort einfach wunderbar gelungen", fasst die Pfarrgemeinde zusammen. red