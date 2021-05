Am vergangenen Sonntag wurde in Mangersreuth die Konfirmation nachgeholt, die im Frühjahr 2020 wegen der Pandemie verschoben werden musste. Am Sonntag Rogate ermutigte Pfarrer Jürgen Rix die jungen Christen und ihre Familien dazu, die Gemeinschaft mit anderen Menschen zu suchen und zu stärken, weil auch im Vaterunser alle Bitten das "Uns" und das "Wir" in den Vordergrund stellen.

Musikalisch wurde der festliche Gottesdienst von der Organistin Nina Moritz ausgestaltet, mit Eva Emtmann und Julian Kolb standen ihr zwei junge Stimmen zur Seite. red