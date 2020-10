MARKTSCHORGAST. Wegen der Corona-Pandemie fand die Marktschorgaster Konfirmation am Tag der Deutschen Einheit in der größeren St.-Johannis-Kirche in Gefrees statt. Pfarrer Armin Baltruschat (oben) konfirmierte (von links) Maximilian Jäckel, Anja Fuchs (dahinter), Martha Funk, Noah Kolkwitz und Yannik Spiske. Foto: Bruno Preißinger

+2 Bilder