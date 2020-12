Eine Jahreshauptversammlung zu Corona-Zeiten: Via Onlinekonferenz veranstalteten die Jungen Bürger (JB) Forchheim ihre Vereinssitzung. Unter das Motto "Mission erfüllt" stellte Vorsitzender Sebastian Hösch seinen Jahresbericht.

Das Jahr sei von der Kommunalwahlaktivität geprägt gewesen. "Unser Ziel, die Anzahl der Stadtratsmandate zu halten und auszubauen, haben wir eindrucksvoll erreicht", sagte der Vorsitzende. Durch die Aktionen vor Ort und die Präsenz in den sozialen Medien seien die jungen und jung gebliebenen Forchheimer erreicht worden, so dass nur wenige Stimmen fehlten, um einen fünften Stadtratssitz zu erhalten. "Ich bin wirklich stolz auf unsere vitale Gemeinschaft", erklärte der Vorsitzende. Ebenfalls positiv entwickeln sich die Mitgliederzahlen; so zählt die Wählergruppierung gut 60 Mitglieder. Das von Christof Gügel vorgestellte Finanz-Zahlenwerk konnte von den Kassenprüfern bestätigt werden. Einstimmig wurden die redaktionellen Satzungsänderungen (vor allem Datenschutz) angenommen.

Die 19 virtuell präsenten Mitglieder bestätigten erwartungsgemäß Sebastian Hösch und Laura Gottstein als Vorsitzenden und Zweite Vorsitzende. Christof Gügel als neuer Geschäftsführer legte die Kassengeschäfte in die Hände von Paula Zeitler-Königsrainer. Florian Kraus fungiert als Schriftführer. Maria Heinze und Christoff Beitlich wurden als Revisoren wiedergewählt. Den Vorstand komplettieren die Beisitzer Carina Schneider, Eva Gügel, Peter Pinzel, Timo Sokol, Tobias Raab und Rene Holler.

Im Anschluss gaben die Stadträte einen Einblick in die Stadtrats- und Ausschussarbeit. Die aktuellen Themen seien zugleich auch Forchheims größte Baustellen wie Rathaus, Paradeplatz, Kolpingshaus und Königsbad. red