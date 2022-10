Ein spannendes Fantasyabenteuer aus regionaler Feder: Buchautorin Alina Heller stellt bei ihrer Lesung das erste Buch ihrer Fantasy-Diologie "Phönixmädchen" vor. Ihre Lesepremiere findet am Mittwoch um 19 Uhr im Bücher Pavillon statt. Dies teilt die Buch- und Schreibwarenhandlung in einer Pressemitteilung mit.

In ihr wird der Inhalt des Buches so beschrieben: Träume. Leben. Tod. Tagträume sind etwas Alltägliches. Doch was ist, wenn sie dich heimsuchen und dich vollkommen die Realität vergessen lassen? Was ist, wenn sie dich mitnehmen in ein fremdes Land, in dem Schattenkreaturen ganze Dörfer vernichten? Und was ist, wenn du dort täglich dem Tod in die Augen blickst?

Alison wird seit ihrer Kindheit von solchen Tagträumen geplagt. Als sie sich auf die Suche nach Antworten begibt, gelangt sie auf magische Weise in das fremde Land Lupinien. Mit Hilfe von Gestaltenwandlern versucht sie sich zurecht zu finden und muss schnell feststellen, dass sie Teil von etwas Größerem ist. Ein unerwartetes Abenteuer voller Gefahren und Magie steht ihr bevor.

Die Autorin Alina Heller ist 1998 geboren und in Bad Bocklet aufgewachsen. Sie entdeckte ihre Leidenschaft zum Schreiben schon in frühen Kindheitsjahren. So beendete sie ihr erstes Manuskript bereits im Alter von 14 Jahren. Wenn sie nicht gerade an einem neuen Buch schreibe, liebe sie es zu reisen und dabei die Welt zu entdecken, heißt es in der Mitteilung.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung aber aus Platzgründen erforderlich, Tel. 09708/705 024, E-Mail: service@buecher-pavillon.de red