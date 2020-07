Jugendrotkreuz verschiebt Bücherflohmarkt auf 2021

Eigentlich hätte dieses Jahr der sechste große JRK-Bücherflohmarkt mit weit über 30 000 Büchern stattfinden sollen. Leider kann die geplante Großveranstaltung am 12. Juli 2020 in der BRK-Rettungszentrale, Paradiesweg 1, nicht stattfinden, teilt das Jugendrotkreuz mit. "Der Schutz unserer Mitglieder und Kunden hat oberste Priorität! Auch wenn immer weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie verkündet werden, haben wir eine besondere Verantwortung unseren jungen Mitgliedern gegenüber. Der Lockdown hat die Jugendarbeit stark getroffen, daher wird alle Energie in das ,Hochfahren' der Jugendarbeit in Stadt und Landkreis Bamberg gesteckt. Aktuell bitte keine Bücher spenden! Wenn bereits Bücher für unsere Großveranstaltung gesammelt wurden, bitten wir diese noch bei den Spendern stehen zu lassen", berichtet die Nachwuchsorganisation des Bayerischen Roten Kreuzes.

Spendenkonto

Aktuell werde die Lagerkapazität für dringend benötigte Schutzausrüstung im Rettungsdienst und Katastrophenschutz benötigt. Wer die BRK-Jugendarbeit unterstützen möchte, kann auf ein Spendenkonto einzahlen: Sparkasse Bamberg, IBAN: DE98 7705 0000 0000 0193 56 BIC: BYLADEM1SKB, Verwendungszweck: Jugendrotkreuz.

Der nächste JRK-Bücherflohmarkt findet am 11. Juli 2021, von 9 bis 14 Uhr in der BRK-Rettungszentrale, Paradiesweg 1, statt. Nähere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 0951/98189-0. red