Eine Streife der Polizei kontrollierte am Dienstag gegen 18 Uhr im Stadtgebiet eine Gruppe von Jugendlichen. Dieser Überprüfung wollte sich ein 16-Jähriger zunächst entziehen, wie es im Polizeibericht heißt. Kurze Zeit später kam er zurück, um die von ihm in der Eile zurückgelassenen Sachen an sich zu nehmen und erneut zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß konnte der Jugendliche gestellt werden, er leistete jedoch heftigen Widerstand und musste laut Polizei gefesselt werden. In der Nähe fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, dessen sich der junge Mann entledigt hatte, sowie bei einer Durchsuchung weitere Substanzen in Tablettenform. Durch den Widerstand wurden zwei Beamte leicht verletzt. Bei einer Blutentnahme in einem Krankenhaus leistete der Jugendliche erneut heftigen Widerstand und schlug mit der Faust einem Beamten ins Gesicht und beleidigte alle eingesetzten Kräfte. Auf ihn kommen nun, neben einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, auch noch Anzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Bedrohung zu. pol