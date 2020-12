Ein Unbekannter hat einem Jugendlichen am Sonntagnachmittag am Bayreuther Bahnhof mit Gewalt eine Packung Zigaretten weggenommen und ist anschließend geflüchtet.

Gegen 16 Uhr war der 16-Jährige mit seinem vier Jahre jüngeren Bruder in der Bayreuther Innenstadt unterwegs. Am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs trafen die Brüder auf zwei Männer. Einer der beiden Unbekannten attackierte plötzlich den 16-Jährigen. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Im Anschluss zog der Unbekannte dem auf dem Boden liegenden Jugendlichen eine Packung Zigaretten aus der Hosentasche. Der Begleiter des Angreifers griff nicht aktiv in das Tatgeschehen ein. Die Mutter des Jugendlichen zeigte die Tat bei der Bundespolizei an. Die Bayreuther Kripo übernahm noch am Abend die weiteren Ermittlungen zu dem Raubdelikt.

Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die am Sonntag gegen 16 Uhr im Bereich des Bayreuther Bahnhofs den Überfall mitbekommen haben oder Hinweise zu den beiden unbekannten Männern geben können. Der Angreifer war etwa 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Hose, schwarze Sneakern, einen Mund-Nase-Schutz und eine Wollmütze. Vom Begleiter des Angreifers liegt keine Personenbeschreibung vor.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen. pol