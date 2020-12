Durch lautes Hupen und Aufheulenlassen der Motoren ihrer Kleinkrafträder machten Jugendliche am Sonntagabend im Gewerbepark zwischen Sonnefeld und Weidhausen auf ungute Weise auf sich aufmerksam. Eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt schaute sich um 18.35 Uhr an, was da los ist. Da verließen die Jugendlichen den Baustellenbereich der dortigen Staatsstraße. Als die Beamten die Fahrzeugführer kontrollieren wollten, fuhren diese bereits in Richtung Ortsmitte Weidhausen davon. Auf Anhaltezeichen reagierten die jungen Fahrer zuerst nicht. Es schlossen sich diverse Überholmanöver der vier Fahrzeuge untereinander an sowie gefährliche Abbiegevorgänge. In der Ringstraße konnte dann ein 17-Jähriger mit seiner 125er angehalten werden. Die Beamten hielten ihm vor, ein verbotenes Rennen gemacht zu haben, was er jedoch verneinte. Seine drei Mitstreiter im Alter von 16 bis 17 Jahren konnten anschließend ebenfalls ermittelt werden. pol