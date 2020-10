Seit Juni haben alle Kinder und Jugendlichen zwei neue Stimmen in der Stadtpolitik von Bad Staffelstein. Christina Gründel (Junge Bürger) und Rica Kohmann (Grüne SBUN) vertreten die Interessen der Jugendlichen als Jugendbeauftragte im Stadtrat.

Gleich zu Beginn ihrer Arbeit haben sie ein Internet-Portal mit vielen interessanten Informationen für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für ihre Eltern geschaffen. Christina Gründel ist sichtlich stolz auf diese neue Plattform: "Unter www.jugendbeauftragte-bad-staffelstein.de sind alle wichtigen Beiträge zu den Themen Freizeit und Vereine gebündelt. Aber auch Wünsche und Anliegen können über das Portal an uns herangetragen werden." Zusätzlich werden die beiden Interessensvertreterinnen in den nächsten Wochen alle Jugendlichen an einer Ideensammlung für die Zukunft der Stadt beteiligen. Rica Kohmann freut sich die zwei anstehenden Formate vorstellen zu dürfen: "Für Grundschulkinder werden wir einen Malwettbewerb in den Grundschulen starten. Alle Jugendlichen ab der vierten Klasse können zudem an einer Zukunftswerkstatt teilnehmen." So können alle Grundschulkinder ihre Ideen malen und basteln. Die Abgabe soll bis zum 15. November erfolgen. Die Bilder werden am 17. November zur Stadtratssitzung ausgestellt. Eine Jury wird die drei besten Ideen und Bilder prämieren. Auf die Gewinner warten tolle "Freizeit(s)pass"-Preise. Ab der vierten Klasse sind alle Kinder und Jugendlichen zur "Zukunftswerkstatt in Bad Staffelstein" eingeladen. Interessierte können sich unter jugend@bad-staffelstein.de per E-mail anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt. red