Jugendliche klettern und schützen die Natur

Die Naturschutzjugend im LBV hat noch freie Plätze bei der Aktion "Klettern und Naturschutz" für Jugendliche ab 14 Jahren am Mittwoch, 19. August, in der Fränkischen Schweiz. Bei dieser Kletter-Aktion erfahren die Jugendlichen, was es bedeutet, eigene Grenzen zu erfahren, Ängste zu überwinden und gleichzeitig die Natur zu erleben. Ein rücksichtsvoller Umgang mit dem Felsen und seinen Bewohnern ist dabei Voraussetzung. Denn gerade die Mittelgebirgsfelsen sind ein sensibler Lebensraum für spezielle Tier- und Pflanzenarten. Die Jugendlichen werden sich Wege zum naturschonenden Klettern ansehen und gemeinsam die eine oder andere Wand erklimmen. Diese Aktion findet im Rahmen der Klima-Aktionswoche statt. Anmelden kann man sich bis Dienstag, 11. August, über naju-bayern.de/programm-der-klima-aktionswoche-2020 oder unter Telefon 09174/4775-7651 beziehungsweise -7652. red