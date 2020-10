Das Bamberger Jugend-Open im Schach findet am Samstag, 3, Oktober, nun schon zum 29. Mal statt. Es wird auch als oberfränkische Schnellschachmeisterschaft der Jugend und als Jugend-Kreismeisterschaft des Schachkreises Bamberg gewertet.

Angemeldet haben sich bereits mehr als 70 Spieler, davon viele aus den ausrichtenden Vereinen Bamberg und Höchstadt, aber auch aus ganz Bayern. Insgesamt dürfen 200 Personen in die Graf-Stauffenberg-Schule, da jedem Teilnehmer ein fester Platz zugewiesen wird. "Wir rechnen mit weniger Teilnehmern, da die Angst vor Corona sehr stark und oft übertrieben ist bezüglich Schach, was nach bisherigen Erfahrungen aber nicht mehr Risiken bietet als der normale Alltag. Der Ablauf des Turniers ist durch die Einhaltung des Hygienekonzeptes etwas erschwert, was aber nach schon vorliegenden Erfahrungen mit anderen Turnieren keine besonderen Probleme aufwerfen wird", sagt Peter Krauseneck, Vorsitzender des SC. red