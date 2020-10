Der Freihand-Schützenverein hielt seine bereits für März geplante coronabedingt verspätete Hauptversammlung ab. Um alle Hygienevorschriften zu erfüllen, wich man vom Gastraum in die große Schießhalle aus. Nach einem chronologischem Bericht von Erstem Schützenmeister Michael Gareiß über ein normal verlaufenes Jahr 2019 folgte der Bericht von Erstem Sportleiter Ingo Schramm, der gefüllt war mit guten Plätzen und Platzierungen der aktiven Schützen und Schützinnen in den einzelnen Disziplinen bei Gau- und Bezirksmeisterschaften.

Sportpistolenmannschaft

Herausragend waren der Aufstieg der Sportpistolenmannschaft in die Gauoberliga und der Gewinn der Bayerischen Meisterschaft in der Disziplin "Bogen Compound Schüler" im Sommer 2019 durch Paul Schramm. Coronabedingt wurden sämtliche Bayerischen und Deutschen Meisterschaften für dieses Jahr abgesagt, einzig die Bogenschützen konnten im Januar 2020 noch ihre Bayerischen Meisterschaften Halle in Augsburg durchführen. Hier gelang Paul Schramm wieder ein exzellentes Ergebnis, das mit der Bayerischen Vizemeisterschaft belohnt wurde.

Der Bericht von Erstem Schatzmeister Georg Zweig zeigte auf, dass Corona auch den Freihandschützenverein finanziell getroffen hat. Nur durch ein rechtzeitiges Gegensteuern kann der Verein mit Zuversicht nach vorne schauen.

Darübern hinaus stand die Wahl eines neuen Zweiten Schatzmeisters und eines weiteren Rechnungsprüfers an. Einstimmig wählte die Versammlung Patrick Ehrhard zum Zweiten Schatzmeister und Tobias Metzger zum Rechnungsprüfer. Abschließend nahm Jürgen Schneidawind vom Ersten Schützenmeister die Ehrenurkunde des Bayerischen Sportschützenbundes für 40 Jahre Mitgliedschaft in Empfang. red