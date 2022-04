Der Hammelburger Machsor, ein prachtvoll illustriertes Gebetbuch, das Jakob ben Schneor 1349 für Rabbiner Mair ben Elia in Hammelburg ausgestaltete, zählt zu den schönsten mittelalterlichen Handschriften aus dem süddeutschen Raum.

Das prachtvolle Buch besteht aus 362 Pergamentblättern und diente als Festgebetsbuch für hohe jüdische Feiertage. An seinen zahlreichen Darstellungen faszinieren die überbordende Erzählfreude und Fabulierlust, die reich gestalteten zahlreichen Fabelwesen und der Humor, mit dem die liturgischen Texte begleitet werden.

In ihrem Vortrag stellt Katrin Kogman-Appel am Mittwoch, 27. April, den Hammelburger Machsor in den größeren Kontext anderer jüdischer Handschriften aus Franken.

Die Referentin hat 1993 an der Hebräischen Universität Jerusalem in jüdischer Kunstgeschichte promoviert. Sie ist Judaistin, Mediävistin und Kunsthistorikerin und befasst sich mit jüdischer Kultur- und Kunstgeschichte des Mittelalters. Dabei interessiert sie vor allem auch, was jüdische Buchmalerei über das religiöse und kulturelle Leben der Juden im Mittelalter aussagt. Seit 2015 ist sie Professorin für Jüdische Studien an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Der Vortrag findet im Rahmen der jüdischen Kulturtage Bad Kissingen statt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist auch ohne vorherige Anmeldung möglich. red