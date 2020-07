Jubilare gedenken ihrer Erstkommunion

Am Sonntag konnten in der Herzogenauracher Stadtpfarrkirche zahlreiche Jubilare 60 und 70 Jahre ihrer feierlichen Erstkommunion begehen. Stadtpfarrer Helmut Hetzel erinnerte daran, dass sie teilweise durch Ordensschwestern zu ihrer Ersten Heiligen Kommunion geführt worden sind. Eine der Jubelkommunikantinnen, Rita Bauer, wurde mit ihren Schulkameradinnen damals noch als reine Mädchenklasse in der Mädchenschule am Kirchenplatz eingeschult. Als Lehrerinnen hatten sie die Maria-Ward-Schwestern Mater Martha und Rosalie Göller, aber auch die weltlichen Lehrerinnen Rudelt und Winter.

Georg Peetz und seine Schulkameraden wurden im Jahr 1957 in die bereits 1953 erbaute Carl-Platz-Schule eingeschult. Buben und Mädchen waren damals noch getrennt in Klassen unterrichtet. In der ersten und zweiten Klasse hatten sie Lehrer Eichfelder aus Bamberg, es folgten Vinzenz Münkel, Franz Diem und Horst Huke.

Zur Zeit ihrer Erstkommunion amtierte als Stadtpfarrer Leonhard Ritter, der von Kaplan Georg Eizenhöfer unterstützt wurde.

Organisiert wurde die Feier der Jubilare, die vor 60 Jahren ihre Erstkommunion begehen konnten, von Peter Persin.

Manfred Welker