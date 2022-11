Das Haus Hollerbusch der Lebenshilfe Bad Kissingen in Nüdlingen feierte die Tage ein Jubiläum: Pascal Hein, Gruppenleiter in Gruppe 1, hatte 20-jähriges Dienstjubiläum. Bewohnerin Doreen forderte gleich eine Urkunde. Bewohner Daniel sagte: "Ein toller Gruppenleiter." Die Urkunde und ein Geschenk überreichten Vorsitzender Alex Iffert und Dominik Hübner in seiner ersten Tätigkeit als neuer Gesamtleiter der drei Wohnstätten.

20 Jahre: Eine lange Zeit, eine tolle Leistung, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Hein war von Anfang an dabei und half tatkräftig, die Wohnstätte Hollerbusch aufzubauen und Leben in das Haus zu bringen. Derzeit leben 27 Bewohner im Haus Hollerbusch. Die letzten zwei Jahre waren durch Corona sehr anstrengend und aufwühlend für alle.

Jetzt freuen sich alle aufs nächste Jahr. Da wollen alle Bewohner, Betreuer, Vorstand und Aufsichtsrat mit Freunden, Verwandten, Nachbarn und das ganze Dorf Nüdlingen im Sommer 20 Jahre Haus Hollerbusch feiern. red