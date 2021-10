Die Jubilare der katholischen Kirchen St. Hedwig Kulmbach mit den Filialgemeinden Thurnau und Neudrossenfeld und "Unsere Liebe Frau" Kulmbach mit der Filialgemeinde Mainleus feierten kürzlich in St. Hedwig ihre Jubelkommunion. Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Hans Roppelt zelebriert und musikalisch von Carl Sprinzl an der Trompete und Michaela Axtner an der Orgel gestaltet. Danach gab es ein ausgedehntes Sonntagsfrühstück, einen Brunch, den die Jugendlichen der Katholischen jungen Gemeinde vorbereitet hatten.

Folgende Frauen und Männer feierten Jubelkommunion:

für 25 Jahre: Florian Bergmann, Dieter Holzknecht, Melanie Klötzer und Maria Wenig

für 40 Jahre: Petra Sprinzl

für 50 Jahre: Andreas Bittner, Roland Jonak und Aurelia Jonak

für 60 Jahre: Reinhard Heer, Hans-Reiner Meisel und Heinz Schaffranek

für 65 Jahre: Waltraud Klieber, Alfons Schrüfer und Josef Wozniak

für 70 Jahre: Renate Dünkel, Siegfried Kimmel, Hildegard Kimmel, Josef Neukam und Brigitte Steiner

für 75 Jahre: Maria-Luise Böhner red