Am zurückliegenden Wochenende hat die Junge Union erstmals eine Müllsammelaktion im Innenstadtbereich gestartet. "Wir möchten gerne den Unrat an Wegrändern und in Büschen oder im Fluss entfernen und mit der Aktion dazu beitragen, dass unser Stadtbild ordentlich und aufgeräumt ist", so der Ortsvorsitzende Frederik Barth. Dazu haben sich die Mitglieder mit Handschuhen und Müllsäcken gerüstet und sich dann auf den Weg vom Skatepark durch den Grünzug, die Innenstadt, das Kaufplatzgelände, und zum Bahnhof gemacht. Insgesamt konnten ungefähr 80 Kilogramm Müll entfernt werden.

Die Junge Union weist auch darauf hin, dass sich an einigen Orten im Stadtgebiet, vor allem am Kaufplatzgelände, noch zu wenig oder zu kleine Mülleimer befinden. Dadurch landen größere Abfälle, wie zum Beispiel Pizza- oder andere To-go-Verpackungen, oft gar nicht erst in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern.

Die Aktion wird im Herbst dieses Jahres erneut stattfinden und soll dann auch die Möglichkeit bieten, dass sich freiwillige Müllsammler einfach an der Aktion beteiligen und ihren eigenen Stadtteil dabei aufräumen können. red