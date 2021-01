"Die Nachfrage ist groß. Deswegen muss sichergestellt sein, dass Kronach dauerhaft zwei Vollsortimenter als Kreisstadt hat", betont JU-Ortsvorsitzender und Stadtratsmitglied Markus Oesterlein in einer Pressemitteilung. Oesterlein kritisiert massiv den aktuellen schwebenden Zustand bezüglich der Zukunft des Realmarktes. "Vor allem die Mitarbeiter verdienen Klarheit!", so Oesterlein. "Es kann nicht sein, dass diejenigen, die neben dem medizinischen Personal unser Land aufrechterhalten haben, jetzt in Ungewissheit leben müssen!", ergänzt JU-Bezirksvorsitzender Jonas Geissler und setzt sich insbesondere für das betroffene Personal ein. "Corona hat gezeigt, wie wichtig die Lebensmittelversorgung der Menschen vor Ort ist. Sie ist das A und O und muss unter allen Umständen mit einem breiten Angebot gewährleistet werden", so Geissler. Stellvertretende JU-Ortsvorsitzende und Kreisrätin Marie-Therese Wunder ergänzt, dass die Stadt Kronach für viele Landkreisbürger eine wichtige Rolle im Einkaufsverhalten spiele. Entsprechend brauche man hier ein ansprechendes Angebot. "Angebot und Nachfrage bestimmt den Markt - die Nachfrage ist da", so Wunder.

Gegen Monopolstellung

Andre Emmert - weiterer JU-Vizevorsitzender - macht klar, dass ein zweiter Vollsortimenter für eine Kreisstadt von herausragender Bedeutung ist. "Für viele Menschen ist Kronach auch Arbeitsplatz, was mit einem Einkauf oftmals verbunden wird", so Emmert. Eine Monopolstellung eines Marktes sei diesbezüglich immer schlecht. Der JU-Kreisgeschäftsführer und neu gewählte Ortssprecher Michael Müller macht darauf aufmerksam, dass eine Stadt von den Einkaufsmöglichkeiten lebt. "Wir haben einen starken Einzelhandel. Aber wir brauchen auch Vollsortimenter", so Müller. Oesterlein macht am Ende deutlich, dass der Ortsverband sich mit seinen Mandatsträger vehement dafür einsetzen werde, dass eine Lösung nicht nur für die Stadt Kronach, sondern auch für die betroffenen Mitarbeiter gefunden wird. red