Das veterinärmedizinische Diagnostiklabor Laboklin bildet seit jeher eigene Nachwuchskräfte aus. Ein Auszubildender war bei den Abschlussprüfungen diesmal ganz besonders erfolgreich und erreichte ein beeindruckendes Prüfungsergebnis: Jonas Anderson erzielte im Ausbildungsberuf Biologielaborant/in den 1. Platz und gehört damit zu den Spitzen-Azubis in Mainfranken. Im Rahmen einer Auszeichnungsfeier Anfang Oktober in der Stadthalle Lohr am Main erhielt er von Klaus D. Mapara, Präsident der IHK Würzburg-Schweinfurt, die Auszeichnung als Kammersieger, wie das Labor der Presse mitteilt.

Laboklin-Geschäftsführerin Elisabeth Müller sagte, es sei erfreulich, dass sich für die Laboklin-Azubis die Teilnahme am Erasmus-plus-Programm etabliert habe und sie ein Praktikum im Ausland machten. Im Rahmen des Programms bekommen die Auszubildenden die Möglichkeit, einige Wo-chen ihrer Ausbildung an ausländischen Unternehmensstandorten zu absolvieren. Da-für erhalten sie das Europapass-Zertifikat.

Zukunftssorgen müssen sich Auszubildende bei Laboklin nicht machen, heißt es vom Unternehmen. Wer seine Aus-bildung erfolgreich beendet hat, werde in der Regel in ein Arbeitsverhältnis übernommen.

"Die betriebliche Ausbildung im Unternehmen trägt entscheidend zur Zukunftssicherung und Wettbewerbsfähigkeit unseres Labors am Standort Bad Kissingen bei. Qualifizierte Fachkräfte zur Erweiterung unserer Teams brauchen wir quasi immer", so Müller. Die familienfreundliche und bedarfsgerechte Arbeitszeitflexibilität, die im Unternehmen gelebt werde, trage auch dazu bei, dass Laboklin in der Region als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werde.

Laboklin, mit Sitz in Bad Kissingen, ist ein europaweit tätiges, akkreditiertes Fachlabor für veterinärmedizinische Diagnostik. Das Spektrum reicht von Untersuchungen aus dem Bereich der Mikrobiologie, der klinischen Labordiagnostik und der Allergie, bis hin zur Pathologie und Genetik. Das Labor beschäftigt mittlerweile 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. red