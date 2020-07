Joint mit anhaltender Wirkung

Gleich zwei Personen unter Drogeneinfluss trafen Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Coburg bei einer Kontrolle am Donnerstagnachmittag auf der A 73 an. Die Beamten sahen sich gegen 16 Uhr zunächst einen schwarzen Skoda im Bereich der Anschlussstelle Ebersdorf bei Coburg genauer an.

Der aus Lichtenfels stammende 31-jährige Fahrer zeigte einige körperliche Auffälligkeiten, die einen Drogenkonsum vermuten ließen, teilt die Polizei mit. Dies bestätigte ein Drogenschnelltest, der positiv auf THC reagierte. Der Fahrzeugführer hatte also vermutlich in den vergangenen Tagen einen Joint geraucht. Die Fahrt war für den 31-Jährigen beendet, die Einleitung eines Verfahrens war eine weitere unangenehme Folge, denn den Mann erwarten 500 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wollte ein 27-jähriger Bekannter des Fahrzeugführers den Skoda an der Kontrollstelle abholen. Daraus wurde aber nichts, da die Fahnder der Polizei auch bei ihm eine Drogenbeeinflussung feststellten.

Die Beamten untersagten dem 27-Jährigen die Fahrt mit dem Pkw und verhinderten somit bereits im Vorfeld ein weiteres Verkehrsdelikt. red